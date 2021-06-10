مستشفى أوباري تستأنف العمليات الجراحية وتستعد لافتتاح قسم العناية

تستعد مستشفى اوباري العام، لافتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى بعد وصول عدد من الأطباء المتعاقد معهم من طرف وزارة الصحة لصالح مستشفى أوباري العام.

وأوضح مدير مكتب الإعلام بمستشفى أوباري العام مصطفى محمد، أنه تم الانتهاء من مراجعة واستكمال النواقص ووضع الترتيبات اللازمة لافتتاح قسم العناية، كما أشار إلى أن المستشفى استأنفت العمليات الجراحية حيث تم إجراء عمليتان فتق واحدة لطفل، والثانية لرجل مسن وتكللت العمليات بالنجاح.

يشار إلى أن العمليات الجراحية بمستشفى أوباري كانت متوقفة منذ شهر مارس الماضي بسبب نقص الكوادر الطبية.