«الصور» من بنغازي: سنرفع مستوى التكامل بين النيابة والهيئات القضائية ووزارة الداخلية

التقى النائب العام، الصديق الصور، بمحامي عام دائرة محكمة استئناف بنغازي ورؤساء ومدراء وأعضاء النيابات الابتدائية والجزئية الواقعة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام.

وقال بيان صادر عن قسم الإعلام بمكتب النائب العام: “الصور استمع خلال اللقاء إلى تقييم الأعضاء لعمل النيابة العامة وتلقى منهم الملاحظات في إطار استقصاء العوائق والمصاعب التي تحد من فاعلية الملاحقة الجنائية وتبعث الاعتقاد لدى الكافة بغياب دور النيابة العامة”.

وأضاف البيان “أكد الأعضاء افتقار النيابة العامة إلى مقار يمارس من خلالها المنسبين لها أعمالهم وضعف الإمكانيات المادية التي تسهل عليهم إنجاز العمل في آجال معقولة”.

وتابع “طالب الأعضاء بضرورة حلحلة الاشكالات التي تعيق حسن سير العمل القضائي المسند للنيابة العامة وأخصها غياب الرؤية الواضحة التي يمكن ترجمتها بأمل الرفع من مستوى الاداء لدى مأموري الضبط القضائي عند مباشرتهم للأعمال الخاضعة لإشراف النيابة العامة وخلق ثقافة الإذعان للأوامر القضائية الموجهة لهم”.

واستطرد “الأعضاء تطرقوا إلى ضعف الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين الموجودين بمراكز الإيواء، وغياب العمل بمنظومة نقل النزلاء بين مؤسسات الإصلاح والتأهيل في عموم ارجاء البلاد لدعم انجاز التحقيقات المجراة بمعرفة النيابة العامة عقب اصدار أوامر قضائية بجلب النزلاء لأجل الاستجواب أو أداء الشهادة”.

بدوره، أكد النائب العام على أهمية ما عرضه الأعضاء، قائلا: “سيكون محل نظر ومتابعة من قبلنا؛ سواء ما تعلق بتوفير الإمكانيات المادية وتوفير المقار التي يمارس بها الأعضاء مهامهم أو ما تعلق بتنسيق العمل ورفع مستوى التكامل بين النيابة العامة وبين الهيئات القضائية الأخرى ووزارة الداخلية”.

وأضاف “مكتب النائب العام بصدد تطوير منظومة العمل بإدخال الخدمة الإلكترونية ومراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالعمل وإعادة النظر في كل التعليمات التي تضمنتها المنشورات التي صدرت خلال الأعوام الماضية وهو عازم على اتخاذ الخطوات اللازمة للشروع في تدريب أعضاء النيابة العامة بمشاركة عدد من المؤسسات والمعاهد والجامعات في كافة العلوم ذات الصلة بعمل النيابة العامة للوصول بالنيابة العامة إلى مرحلة إتقان أعضائها للعمل المناط بهم”.