الصور يتابع سير عمل النيابات العامة في بنغازي وسبل النهوض بواقعه

ليبيا – عقد النائب العام الصديق الصور اجتماعا مع محامي عام دائرة محكمة استئناف بنغازي ورؤساء ومدراء وأعضاء النيابات الابتدائية والجزئية في الدائرة.

بيان صحفي صادر عن قسم الإعلام بمكتب النائب العام تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن الاجتماع شهد استماع الصور إلى تقييم أعضاء النيابات الابتدائية والجزئية الواقعة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام لعمل النيابة العامة وتلقي الملاحظات في إطار استقصاء العوائق والمصاعب.

وأضاف البيان إن هذه العوائق والمصاعب تحد من فاعلية الملاحقة الجنائية وثبعت اعتقادا لدى الجميع مفاده غياب دور النيابة العامة ومن بينها الافتقار إلى مقرات يمارس من خلالها المنسبين لها أعمالهم وقلة الإمكانيات المادية التي تسهل عليهم إنجاز عمل النيابة العامة في آجال معقولة.

وشدد المجتمعون وفقا للبيان على ضرورة حلحلة الإشكالات التي تعيق حسن سير العمل القضائي المسند للنيابة العامة وعلى رأسها غياب الرؤية الواضحة التي يمكن ترجمتها لأمل الرفع من مستوى الأداء لدى مأموري الضبط القضائي عند مباشرتهم للأعمال الخاضعة لإشراف النيابة العامة.

وأضاف المجتمعون إن الهدف من ذلك هو خلق ثقافة الإذعان للأوامر القضائية للموجهة لهم فضلا عن وجوب مواجهة إشكالية أخرى تتمثل في ضعف الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بمراكز الإيواء.

وبين المجتمعون إن من بين الإشكاليات الأخرى غياب العمل بمنظومة نقل النزلاء بين مؤسسات الإصلاح والتأهيل في عموم أرجاء البلاد لدعم إنجاز التحقيقات التي يتم إجراؤها بمعرفة النيابة العامة عقب إصدار أوامر قضائية بجلب النزلاء لأجل الاستجواب أو أداء الشهادة .

ونبه المجتمعون لحاجة أعضاء النيابة العامة إلى رفع قدرتهم الوظيفة وعلى وجه الخصوص تدريبهم على الاستفادة من التقنية المتوافرة في البحث عن الأدلة ودعمها أو نفي المتهاتر منها والمشوب بالشك الفاضح بشكل يساهم في حماية الحقوق والحريات ويبعد الأشخاص عن الكيد والافتراء.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة مراجعة وتطوير متون المنشورات والتعليمات الصادرة لهم بما يتلائم مع التطورات التي لحقت بالحالة الليبية مطالبين برفع مستوى التنسيق مع إدارة التفتيش القضائي لتعزيز ضمانة الاستقلال الممنوحة لهم في مرحلة التحقيق.

وطالب المجتمعون بوضع آلية للحد من استعمال التظلم وسيلة للضغط عليهم لحملهم على إصدار قرارات أو العدول عنها وطرح إعادة النظر في متطلبات تقييم معدلات الأداء لتبنى على حسن الإنجاز لا على ما قد يترتب عنه رفع دعوى جنائية من دون إيلاء النيابة العامة الاهتمام اللازم للتحقيقات الابتدائية وحفظ حق الضحايا.

ونوه المجتمعون لضرورة التكامل المؤسسي مع هيئة إدارة القضايا لخلق مناخ عمل مشترك يمكن من خلاله صون المصلحة العامة ووضع آلية تساهم في مد يد العون للنيابة العامة عند أدائها لعملها المتصل بالقضايا التي تكون هي طرفا فيها من دون تأخير غير مبرر أو تجاهل يفترض بانه لا محل له في العمل القضائي .

وتطرق المجتمعون لأهمية إيجاد الحلول الإدارية أو القانونية لإشكالية عدم قدرة النيابة العامة على إعداد مرافعاتها في أوقات ملائمة وتدني معدل أعمال تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة نتيجة انحسار سلطتها لرفع الدعاوى ودخول القضايا تحت سلطة المحكمة.

وأضاف المجتمعون إن مرد كل ذلك هو غياب تنسيق العمل المشترك وعدم تحديد الواجبات الملقاة على عاتق أقلام المحكمة عند تعاملهم مع القضايا الجنائية فيما شدد الصور على أهمية ما تفضل به الأعضاء وأنه سيكون محل نظر ومتابعة من قبله لكل ما تم الحديث بشأنه.

وأكد الصور إن المتابعة ستشمل ما يتعلق بتوفير الإمكانيات المادية والمقرات التي يمارس فيها الأعضاء مهامهم أو ما يخص تنسيق العمل ورفع مستوى التكامل بين النيابة العامة وبين الهيئات القضائية الأخرى ووزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

وتحدث الصور عن سعي مكتب النائب العام لتطوير منظومة العمل عبر إدخال الخدمة الإلكترونية ومراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالعمل وإعادة النظر في كل التعليمات التي تضمنتها المنشورات التي صدرت خلال الأعوام الماضية واتخاذ الخطوات اللازمة للشروع في تدريب أعضاء النيابة العامة.

وأضاف الصور إن عملية التدريب ستكون بمشاركة عدد من المؤسسات والمعاهد والجامعات في كافة العلوم ذات الصلة بعمل النيابة العامة للوصول بالأخيرة إلى مرحلة إتقان أعضائها للعمل المناط بهم في إطار الاختصاصات القانونية والقضائية المعروفة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية