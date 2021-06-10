كاهن إيطالي: خفر سواحل ليبيا مسؤول عن جرائم لا تعد ولا تحصى ولا بد من وقف تمويله

ليبيا – أكد كاهن الرهبنة “الكومبوني الإرسالية” الأب “أليكس تزانوتيللي” أن إعادة تمويل خفر سواحل ليبيا هو إصدار حكم إعدام ضد آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

الكاهن الإيطالي أوضح في تصريحات نشرتها وكالة أنباء “آكي” الإيطالية تابعتها صحيفة المرصد أن برلمان إيطاليا سيدعى قريبًا للتصويت على إعادة تمويل خفر السواحل الليبي المسؤول عن جرائم لا تعد ولا تحصى، ولهذا فإن على النواب وأعضاء مجلس الشيوخ عدم التصويت على هذا الإجراء.

وشدد “تزانوتيللي” على معارضته للسياسات العنصرية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية إزاء ملف الهجرة غير الشرعية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية