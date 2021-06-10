الدبيبة يبحث مع ممثلي حوض مرزق سبل النهوض بواقع البلديات فيه

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بأعضاء لجنة التواصل لبلديات حوض مرزق في ديوان رئاسة وزراء الحكومة لبحث عدد من القضايا.

وأشار بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد إلى أن اللقاء الذي ضم عمداء وأعضاء مجالس بلديات مرزق وتراغن والشرقية ووادي عتبة وأعضاء المجلس الاجتماعي لحوض مرزق، شهد تدارس الأوضاع التي تمر بها مدن الحوض عامة ومدينة مرزق بشكل خاص.

ووفقًا للبيان دعت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية إلى أن تكون راعيًا للمصالحة بين أهالي المنطقة التي شهدت نزاعًا خلال السنوات الماضية تسهم في جبر الضرر، تمهيدًا لعودة أهاليها النازحين والمهجرين، فضلًا عن تقديمها للدبيبة قائمة بالاحتياجات الخدمية للأهالي.

وأضاف البيان: إن من بين هذه الاحتياجات إعادة تأهيل مدينة مرزق وإصلاح لخطوط الكهرباء المتضررة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه للمواطنين.

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