مساعٍ لإبرام مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم وزارة الداخلية الليبية

ليبيا – تدارس وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد في كافة المجالات.

بيان صحفي صادر عن وزراة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أشار إلى لقاء التيجاني وسفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا أنتونيو ساباديل، ومدير التخطيط للبعثات المدنية بالاتحاد ستيفانو تومان، ومستشار السياسات كارلوس بوجان، للبتاحث حول عدة ملفات ذات أهمية.

وأكد البيان أن اللقاء تناول ملفات الاستحقاق الانتخابي وعملية تأمين الانتخابات والبنية التحتية والاتصالات والدعم الفني والتقني في الوزارة، ودعم الشق الأمني المنبثق عن لجنة الـ10 المشتركة، والتدريب وتهيئة المؤسسات بإمكانيات الصيانة والتجهيز ودعم الخطة الإستراتيجية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة .

وأضاف البيان: إن اللقاء الذي حضره عن الجانب الليبي مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة ورئيس اللجنة المركزية للإشراف والمتابعة لكافة أوجه التعاون الدولي، شهد الاتفاق على تضمين جميع هذه البرامج والمشاريع التدريبية في مذكرة تفاهم، سيتم التوقيع عليها بعد مراجعتها من قبل الجانبين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية