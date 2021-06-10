تحرير 37 مختطفًا من المصريين والأفارقة في الشويرف

ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية قيام قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفرة بتحرير37 مختطفًا يحملون الجنسية المصرية وجنسايات إفريقية.

وجاء في بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد: إن عملية التحرير تمت في منطقة الشويرف؛ إذ كان من تم اختطافهم في مكان الاحتجاز لمدة 6 أشهر. مشيرًا إلى أن العملية تمت بنجاح بعد أن تم خلالها ضبط 3 أفراد من التشكيل العصابي الذي قام بالخطف.

وأكد البيان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، حيث ما زال البحث والتحري جاريًا لضبط باقي عناصر التشكيل العصابي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية