التوافق على تعاون قريب بين شركة الكهرباء وشركة “جنرال إلكترك” الأميركية

ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء بطرابلس وئام العبدلي وعضو مجلس الإدارة عبد الحكيم الفرجاني بوفد من شركة “جنرال إلكترك” الأميركية.

وبحسب بيان صادر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد، بحث الجانبان خلال اللقاء الذي تم في المقر الرئيس للشركة بحضور المدير العام المساعد لشؤون التشغيل صلاح الخفيفي ومدير عام الإنتاج كمال عبد الله ضو أوجهَ التعاون المشترك بين الشركتين، خاصة في مجال صيانة المحطات.

وأبدت “جنرال إلكترك” وفقًا للبيان استعدادها التام لدعم شركة الكهرباء والوقوف معها وتذليل كافة الصعاب أمامها.

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