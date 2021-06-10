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خبرات أمريكية لتحسين أداء شبكة الكهرباء في ليبيا

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العدلي، تطوير الشبكة الكهربائية، خلال اجتماعٍ مُوسّعٍ عقده مع مسؤولي شركة GE الأمريكية، الرائدة في مجال الطاقة.

وتطرق “العبدلي”، في الاجتماع الذي حضره عضو مجلس الإدارة عبد الحكيم الفرجاني؛ إلى مشاريع الصيانة، التي يُشرف عليها الشريك الأمريكي.

وبالمقابل؛ طالبت GE من “العامة للكهرباء” تذليل الصعاب؛ لتتمكّن من القيام بأشغالها، خلال الفترة المقبلة، وخصّصت حكومة الوحدة الوطنية، قبل نحو شهريْن، نحو مليار دينار للشركة العامة لكهرباء لتتمكّن من إجراء أعمالها، والحدّ من ساعات طرح الأحمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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