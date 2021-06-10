عون يبحث مع سفير النمسا سير عمل ونشاطات شركات النفط النمساوية في ليبيا

ليبيا – بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون مع سفير النمسا “كريستوف مينيرو” في ليبيا سير عمل شركات النفط النمساوية ونشاطاتها في البلاد.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، تباحث الجانبان حول عدة مواضيع، من بينها التعاون الاقتصادي بين ليبيا والنمسا في العديد من المجالات، ومستقبل النفط وخطط الوزارة، ورؤيتها في مجالات الطاقات المتجددة.

وأضاف البيان: إن منبع هذه الرؤية هو الحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، ومنع المؤثرات البيئية التي يتسارع العالم في النشاط ضدها، ولحماية البلاد والحد من الانبعاثات الغازية الضارة بها. فيما أوضح عون لـ”مينيرو” القوانين والقرارات التي تنظم عمل قطاع النفط في ليبيا.

وبحسب عون، فإن قانون النفط رقم 25 لعام 1955 قد صدر قبل 15 عامًا من إنشاء مؤسسة النفط بموجب القانون رقم 24 لعام 1970؛ إذ حدد هذا القانونان صلاحيات محددة وواضحة لكل من الحكومة الليبية ووزير النفط والغاز فيها والمؤسسة.

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