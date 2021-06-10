أوغلو: خلافاتنا مع فرنسا بشأن ليبيا خفت بعد أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية

ليبيا – تابعت وكالة أنباء رويترز ما يخص أزمة ليبيا من مقابلة تلفزيونية أجرتها شبكة أخبار “تي آر تي” التركية مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

المتابعة التي ترجمتها صحيفة المرصد، أكدت إن أوغلو تطرق خلال المقابلة إلى أن الخلافات بين تركيا وفرنسا بشأن الصراع في ليبيا خفت منذ أداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب؛ إذ سارت العلاقات بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي “ناتو” في اتجاه إيجابي بعد شهور من التوتر.

وأوضح أوغلو أن فرنسا تريد التعاون مع تركيا في إفريقيا لتجاوز الخلافات، في وقت يتم فيه التحضير لتعزيز ذلك قريبًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية