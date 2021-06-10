تقارير ميدانية تنقل قصصًا عن معاناة المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة في ليبيا

نقل تقريران ميدانيان نشرهما الموقع الإخباري الكونغولي “أفريكا نيوز” وصحيفة “خمير تايمز” الكمبودية قصصًا لمعاناة مهاجرين غير شرعيين في ليبيا.

التقريران، أشار أولهما إلى قصة المهاجر غير الشرعي من مالي “سيكو كوليبالي” الذي قام بدفع 300 يورو لمهرب في ليبيا مقابل وضعه على متن قارب قابل للنفخ، ليتعرض الأخير للثقب لاحقًا ويتم إعادة “كوليبالي” ومن معه إلى السواحل الليبية عبر خفر السواحل الليبيين.

وأضاف “كوليبالي” أنه هرب بعد ذلك إلى مدينة بنغازي، حيث عمل لمدة شهرين لكسب القليل من المال وينتقل بعدها إلى مدينة الكفرة، ومنها إلى مدينة فايا في شمال تشاد، وبعدها إلى العاصمة بنجامينا عبر رحلة برية لم تبقِ لديه أية أموال، ليصار إلى منحه مساعدة مالية من خلال منظمة الهجرة الدولية.

وفي ذات السياق نقل التقرير الثاني تجربة مريرة مر بها مهاجر من نيجريا يدعى “جون أوجاه” الذي عاش لفترة بالعاصمة طرابلس في شقة تضم إلى جانبه 15 نيجيريًا، مبينا حصوله على عمل في اللحام قبل أن تقتحم مجموعة مسلحة ليبية الشقة بهدف سرقتها.

وأوضح “أوجاه”: إن هذه المجموعة أطلقت النار خلال الاقتحام وقتلت نيجيريًا، وهو ما يعد شيئًا مألوفًا في ليبيا بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة القادمين إلى البلاد بهدف العبور منها إلى شواطئ أوروبا. مشيرًا إلى أن القتل والاغتصاب صفتين سائدتين طوال الوقت.

ترجمة – صحيفة المرصد

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