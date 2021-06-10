العلاقي يعلن استقالته من رئاسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان

أعلن رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين الليبيين محمد العلاقي، استقالته من منصبه

ونشر العلاقي، عبر حسابه على فيسبوك، نص الاستقالة، والتي خاطب خلالها نقيب المحامين، قائلًا: “يسعدني ويشرفني أن أتمنى لكم كل توفيق وسداد خدمة لنقابتنا راجيا من الله العالي القدير أن يوفقكم في سبيل الرقي بالمهنة ومنتسبيها، ويسعدني أن أعرض على معاليكم الآتي، كان بودي أن أستمر في العمل رفقة زملائي لمصلحة النقابة مهنة وزميلا ولشخص النقيب بالذات، ولكن نظرا لظروف مرضي وتقدمي في السن والتي حالت دون أن أؤدي عملي بالكفاءة اللازمة”.

وتابع؛ “عليه فإني اعتذر عن الاستمرار في رئاسة لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان راجيا من الله أن يوفق زملائي في تأكيد أدائهم في اللجنة متمنيا لهم والاستاذ وليد كعوان نائب الرئيس كل توفيق وسداد”.

وختم موضحًا، “وأعلمكم أني والله ما قصدت إثارة العواطف ولا العواصف ولكنه العجز الذي يجبرني على ترك المهمة لمن هو أقدر في تسيير اللجنة، والوصول بها إلى بر الأمان، وأعلمكم أني أضع نفسي تحت تصرفكم في أي مهمة استطيع أدائها وتقبلوا معاليكم فائق الشكر والتقدير”.

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