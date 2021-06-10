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«العرادي»: لا يوجد أي “سند دستوري” يلزمنا بإجراء الانتخابات الرئاسية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبر عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي؛ عن وجهة نظره بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأنه يميل إلى إرساء القاعدة الدستورية في البداية،  ثم الذهاب للانتخابات بعد ذلك.

وقال «العرادي»، خلال مداخلته التلفزيونية عبر  الندوة الافتراضية، التي نظمتها قناة الوسط،  ورصدتها «الساعة 24»، إن موقفي بوضوح هو إجراء انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر على أساس قاعدة دستورية، وتكون الإنتخابات الرئاسية متتالية، أي بعد الانتخابات البرلمانية ولكن تكون على الدستور بعد الاستفتاء عليه”.

وحول مسألة أن تكون الانتخابات مباشرة من الشعب، أوضح أن ” القضية الآن تدور حول تحديد شكل نظام الحكم، أما بالنسبة للدستور هل ممكن أن نجري استفتاء قبل تعديله أو لا هذه قضية  تحتاج إلى مزيد من الحوار”.

وتابع؛ ”  المشكلة الرئيسية الآن ماذا لو لم يقدم المجلسان تعديلًا دستوريًا ، وإذا أصدر الملتقى أحسن قاعدة دستورية  رئاسية وبرلمانية،  ولم يصدر بشأنها قرار ملزم من مجلس الأمن ، فلن نستطيع حينها عمل أي شيئ”.

وحول مسألة هل اختيار رئيس مباشرة من الشعب شرطًا دستوريًا، أوضح «العرادي»، أنه؛ ” أنه لا يوجد  أي سند أو أساس دستوري يقول أن تجرى الآن انتخابات رئاسية، ومن احتج بوجود مشروع قانون  استنادًا على مقترح لجنة فبراير، لا سند دستوري له ، وأي خريج حقوق بإمكانه الطعن فيه”.

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الانتخابات الرئاسية العرادي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وهل يوجد اى سند دستورى لما يسمى مجلس الدولة احد مخلفات الصخيرات المنتهى الصلاحية منذ عام 2017 بموجب بند موجود فيه واى طالب فى اولى حقوق سيقول لك انت نصاب ودجال وتستحل لنفسك اموال حرام مرتيات ومكافآت من مجلس وهمى وعلى النائب العام القبض فورا على المشرى وعصابته بتهمة النصب والاحتيال والابتزاز والقبض عبى هذا العرة دى فهو مثل المحامى حسن صبانخ فى فيلم الافوكاتو للفنان عادل امام محامى لاعنده ذمة ولا ضمير

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