“صنع الله” يشارك في أعمال منتدى ليبيا للاستثمار

شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في أعمال منتدى ليبيا للاستثمار، الذي أطلقه مجلس الأعمال الليبي البريطاني ومجلة “بتروليوم ايكونوميست”، وذلك بمشاركة ممثلي شركات النفط العالمية.

وقدّم “صنع الله” خلال مشاركته في المنتدى الشروح فيما يتعلق بآخر مستجدات القطاع النفطي في ليبيا، كما قدمت إدارة الاستكشاف التابعة للمؤسسة خطط تطوير الاحتياطي النفطي ومشاريع الصيانة.

بدوره، أوضح “صنع الله”، أن المؤسسة لديها خطط لإطلاق عدد من المشاريع التي ستساهم، بشكل كبير، في تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية للنهوض بالقطاع وتطويره على جميع الأصعدة، منها وصول الإنتاج إلى معدلات مليونين ومائة ألف برميل في اليوم، وأربعة مليارات ومائة مليون قدم مكعب، في اليوم، من الغاز بالحقول البرية والبحرية.

وأضاف “صنع الله”، أن المؤسسة تسعى لتطوير حقول الغاز المكتشفة لتلبية الطلب المتزايد على الغاز واستخلاص الوقود السائل المستخدم، حاليًا، لتوليد الطاقة وتوجيهه للتصدير، بالإضافة إلى دراسات المكامن وخطط تطوير الحقول والدراسات الهندسية الجارية لعدد من اكتشافات الغاز في البر والبحر.

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