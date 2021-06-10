“مكافحة الأمراض” يُعلن نتائج المسح الوطني لصحة الأسرة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في مقره بمدينة طرابلس، عن نتائج دراسات التحليل المعمق للمسح الوطني الليبي لصحة الأسرة لسنة 2014، بالتعاون مع وحدة الدراسات والمسوحات الاجتماعية الميدانية بجامعة الدول العربية، وبرعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ووفقًا للمنصّة الإعلامية للمركز؛ فقد أنجزت هذه الدراسات بالشراكة بين “الوطني لمكافحة الأمراض” و”مصلحة الإحصاء والتعداد”.

وأسفرت مخرجات المسح عن رصد عدد من الظواهر والقضايا ذات الأهمية والأولوية في التحليل المعمّق؛ للوقوف على أسبابها ونتائجها فيما يتعلق بالأمراض المزمنة، والإعاقات، وسوء التغذية، وفقر الدم “الأنيميا”، ومياه الشرب، والصرف الصحي.

وافتتح الورشة الدكتور بدر الدين بشير النجار، مدير عام المركز، بحضور مدير عام مصلحة الإحصاء والتعداد الدكتور عبدالله علاق، ونائب مدير عام المركز، وبعض المهتمين بهذا الشأن.

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