“النعاس”: عندما تنظر إلى وزيرة الخارجية ينتابك شعور مؤلم بعمق المهزلة وخطورتها

انضم محمد بشير النعاس، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» كخبير عسكري واستراتيجي، إلى قائمة المنتقدين لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بسبب الزي الذي ارتدته خلال لقائها بنظيرها التركي، معتبرًا أن نظيرتها السودانية «أكثر احتشامًا»، بحسب تعبيره.

وقال «النعاس»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عندما تنظر إلى السيدة وزيرة خارجية السودان بلباسها التقليدى المحتشم وهدوئها ورزانتها لا تملك إلا احترامها وتقديرها ، وعندما تنظر إلى وزيرة خارجية البلد الذي يسمونه بلد المليون حافظ ينتابك شعور مؤلم بعمق المهزلة وخطورتها”.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الموجهة ضد «المنقوش» زادت حدتها الفترة الأخيرة عقب إعلانها ضرورة إخراج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وعلى رأسهم القوات التركية، من أجل تنفيذ بنود خارطة برلين واتفاق الحوار السياسي في تونس وجنيف.