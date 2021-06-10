صنع الله يبحث تحسين أداء العمل في شركة نفوسة

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع المهندس مصطفى صنع الله، رئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية، محمد عبد الله بعض الإجراءات الإدارية واللوائح المنظمة لعملها، وكيفية تحسين أداء عملها.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر المؤسسة اليوم الخميس، والذي استعرض النشاط العام للشركة، والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة لتجاوزها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد صنع الله أن مؤسسة النفط ستستمر في دعمها لشركة نفوسة؛ كي تحقق مستهدفاتها خلال العام الجاري.

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