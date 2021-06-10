النعاس: عندما تنظر إلى المنقوش ينتابك شعور مؤلم بعمق المهزلة وخطورتها

انضم محمد بشير النعاس، الذي تقدمه قنوات الإخوان كخبير عسكري واستراتيجي، إلى قائمة المنتقدين لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بسبب الزي الذي ارتدته خلال لقائها بنظيرها التركي، معتبرًا أن “نظيرتها السودانية أكثر احتشامًا”، بحسب تعبيره.

النعاس، وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “عندما تنظر إلى السيدة وزيرة خارجية السودان بلباسها التقليدى المحتشم وهدوئها ورزانتها لا تملك إلا احترامها وتقديرها، وعندما تنظر إلى وزيرة خارجية البلد الذي يسمونه بلد المليون حافظ ينتابك شعور مؤلم بعمق المهزلة وخطورتها”.

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