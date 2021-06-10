الفرجاني: الحرب القادمة ستكون برعاية المنفي

زعمت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الإنقاذ السابقة، سميرة الفرجاني، أن “الحرب القادمة ستكون برعاية المنفي”.

الفرجاني، وفي منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت: “افتحو الطريق يا مصراته عيب عليكم تضعوا العراقيل أمام الخضر والكرامات فهم جاءوا ليحرروكم أنتم وطرابلس وغريان”، معقبة، “لو حد فيكم فهم غير هذا الكلام ياريت يفهمني”، بحسب زعمها.

وتابعت: “بفضل خيانة المشري في موسكو ستدخلون هذه الحرب بدون شئ فالشرعية الان المطلقة لـ (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة ) حفتر والخضر”، بحسب زعمها.

وأردفت أن “البرلمان لهم ورئيس المجلس الرئاسي لهم والحكومة لهم والإخوان معهم، وأنتم ماذا لكم؟ مالنا أمل إلا الله ومن معه الله لا يذل”، بحسب زعمها.

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