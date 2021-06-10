«العرفي»: «مجلس الدولة» يتعمد عرقلة اختيار المناصب السيادية و«المشري» يحاول المساومة

أكد عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن مجلس الدولة الاستشاري يتعمّد عرقلة اختيار المناصب السيادية ولا نتوقع الانتهاء من عملهم قبل الجلسة المقبلة.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية له: “تصريحات رئيس مجلس الدولة حول توحيد المؤسسة العسكرية تنمّ عن المساومة، ونحن نرفض مبدأ الخلط بين كل المؤسسات”.

وأضاف “تمرير المناصب السيادية في حال استمر الاستشاري في تعنّته، يتطلب اتخاذ خطوة من مجلس النواب، وهي تجاوز عمل مجلس الدولة وتمرير الأسماء المقترحة”.

وتابع “نرفض تجاهل المنطقة الجنوبية، ونواب الجنوب غير راضين عن عمل رئيس المجلس الأعلى، وسنقف معهم”.

واستطرد “لن تعتمد ميزانية إلا بانتهاء المناصب السيادية، وبالإمكان صرف المرتبات وما في حكمها وما طرأ عليها إلى حين الانتهاء من عملهم”.

وكان «المشري»، قد قال خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق «المهاري» في طرابلس: “إن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور تم تجهيزه وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فبراير 2019″، متهما المفوضية بـ«التلكؤ» في إجراء الاستفتاء.

وشدد على أن المجلس الاستشاري للدولة «لن يذهب إلى النهاية في ملف المناصب السيادية إلا إذا حدث تقدم في واضح في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها»، معتبرا أن ذلك يعد «أرضية مهمة جدا لإنجاح الانتخابات ودون ذلك عبث» بحسب كلامه.

وعبر عن تخوفه من أن الانتخاب المباشر لرئيس الدولة وفق القاعدة الدستورية بصلاحيات واسعة واحتمالية رفض بعض الأطراف نتائج الانتخابات قد يسفر عن «صراع أعنف»، في إشارة مبطنة لرفضه انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.