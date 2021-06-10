الشاذلي لتبّون: لولا الجيش العربي الليبي لكنا اليوم ممالك داعشية

انتقدت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي وصف خلالها الجيش الليبي بالمرتزقة.

الشاذلي، وفي تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك”، قالت: ”يجبروننا على التعليق بتصريحاتهم الغريبة والا مفهومة!! ما الذي أصاب الرئيس الجزائري تبون ليفقد البوصلة ويصف الجيش العربي الليبي بالمرتزقة عبر قناة الجزيرة؟؟”.

وتابعت؛ ” لا أعتقد أن الشعب الجزائري يشاطره الرأي لأن هناك حقيقة دامغة إن أنكرها أو تجاهلها تبون فإن الشعب لا يجهلها وهي نضالات الجيش الليبي التي قلبت المعادلة وأوقفت نزيف برنامج تدميري يطال حتى الجزائر!!”.

وأردفت: “هل أثر فيه ملف الصحراء الغربية لدرجة الارتماء في أحضان الحلف القطري التركي واستهداف من أغلق باب جهنم على جزائرنا الحبيبة؟”، معقبة؛ “لن أذكر تبون بأبناء ليبيا الذين آمنوا بتحرير ليبيا التي ضرب الإرهاب خاصرتها لسنوات ولولا الجيش الليبي الذي خاض حرب تحرير لسنوات لكانت كامل المنطقة تحت سيطرة داعش ولكنا اليوم ممالك داعشية!”.

وختمت موضحة؛ “لعل الذاكرة التي خانته تعود إليه فيرجع لتاريخ تفتخر به ليبيا حين قررت قيادات الجيش رفع التحدي وأعلنت التصدي و إمساك زمام الأمور ولملمة شتات الجيش الذي تسبب فيه الإخوان واعادت البناء بإمكانيات ضعيفة لكن العقيدة القوية فعلت المعجزات وحررت أكثر من 90/100 من الأرض”.

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