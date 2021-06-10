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الشاذلي لتبّون: لولا الجيش العربي الليبي لكنا اليوم ممالك داعشية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

انتقدت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي وصف خلالها الجيش الليبي بالمرتزقة.

الشاذلي، وفي تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك”، قالت: ”يجبروننا على التعليق بتصريحاتهم الغريبة والا مفهومة!! ما الذي أصاب الرئيس الجزائري تبون ليفقد البوصلة ويصف الجيش العربي الليبي بالمرتزقة عبر قناة الجزيرة؟؟”.

وتابعت؛ ” لا أعتقد أن الشعب الجزائري يشاطره الرأي لأن هناك حقيقة دامغة إن أنكرها أو تجاهلها تبون فإن الشعب لا يجهلها وهي  نضالات الجيش الليبي التي قلبت المعادلة وأوقفت نزيف برنامج تدميري يطال حتى الجزائر!!”.

وأردفت: “هل أثر فيه ملف الصحراء الغربية لدرجة الارتماء في أحضان الحلف القطري التركي واستهداف من أغلق باب جهنم على جزائرنا الحبيبة؟”، معقبة؛ “لن أذكر تبون بأبناء ليبيا الذين آمنوا بتحرير ليبيا التي ضرب الإرهاب خاصرتها لسنوات ولولا الجيش الليبي الذي خاض حرب تحرير لسنوات لكانت كامل المنطقة تحت سيطرة داعش ولكنا اليوم ممالك داعشية!”.

وختمت موضحة؛ “لعل الذاكرة التي خانته تعود إليه فيرجع لتاريخ تفتخر به ليبيا حين قررت قيادات الجيش رفع التحدي وأعلنت التصدي و إمساك زمام الأمور ولملمة شتات الجيش الذي تسبب فيه الإخوان واعادت البناء بإمكانيات ضعيفة لكن العقيدة القوية فعلت المعجزات وحررت أكثر من 90/100 من الأرض”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • لا فض فوك باللّه فهميه راهو بطئ الفهم واغلب الظن انه اراد ان ان يتزلف لقادة المليشيات الارهابيه في الغرب الليبي فحك لهن علي الجرب بعدما وصف ليبيا الذي ترتيبه التاسع في افريقيا علي انه مرتزقه والحك علي الجرب بمعني قال ما يستحسنونه من كلام فهو أخذ الوصف من أفواههم الذي دائما يقولونه كذب ان مع الجيش مرتزقه ليتقرب إليهم طمعا في تحسين العلاقه مع حكام طرابلي الخاضعين للحاكم التركي المحتل لطرابلس وسبق لتبون ان غازل تركيا قبل ان يفعل فعلته المشينه هذه تصل مستوي الوقاحه كيف يتجاهل تاسع جيش في افريقيا ويتودد لعصابات خارجه علي القانون في العاصمه ويشاطرها الرأي والمعتقد بان جيش ليبيا مرتزقه فأخرصيه بمقاله آخري وتكوني قد كفيت ووفيتي في رد الاعتبار للجيش الليبي بقيادة المشير حفتر

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