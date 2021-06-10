رادار: هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية

كشف موقع “فلايت رادار” المختص في رصد حركة الطائرات عن استمرار تركيا في تحدي الإرادتين الليبية والدولية عبر إرسال طائرات الشحن العسكري.

وأشار الموقع، عن هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية التي تتخذها تركيا موقعا لنقل السلاح والمرتزقة في غرب ليبيا. وبحسب خط الرحلة بالموقع انطلقت طائرة من طراز إيرباص “أي 400 أم – 180″من قاعدة عسكرية في أنقرة.

وعند إقترابها من الساحل الغربي لليبيا إتجهت جنوبًا باتجاه قاعدة عقبة بن نافع الجوية “الوطية” غربي العاصمة طرابلس، ما يؤكد أن تركيا لم توقف الجسر الجوي مع قواعدها غرب ليبيا من خلال الاستمرار في إرسال طائرات الشحن.

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