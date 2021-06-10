«باشاغا»: ناقشت مع «مركز الأبحاث الألماني» الحاجة لإجراء انتخابات ديمقراطية في ديسمبر

أكد فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق في حكومة السراج، المنتهية ولايتها، أنه التقى في برلين، بمسؤولي مركز الأبحاث الألماني، لمناقشة الحاجة إلى اجراء انتخابات ديمقراطية في شهر ديسمبر.

وقال باشاغا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “التقيت في برلين بمركز الأبحاث الألماني”.

وأضاف “ناقشنا الحاجة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في شهر ديسمبر. ستكون محادثات السلام خلال مؤتمر «برلين 2» حاسمة لمواصلة هذه الجهود من أجل ضمان مستقبل أفضل”.

وأمس الأربعاء، بحث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، هاتفيا، مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، تحضيرات مؤتمر برلين ليبيا الثاني، المزمع إقامته في 23 يونيو الجاري، بحسب وزارة الخارجية الألمانية.

وشدد وزير الخارجية الألماني، خلال الاتصال، على دعم ألمانيا الكامل لطريق السلام المستدام في ليبيا.

دعا هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق، الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين إلى مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا الذي سيُعقد في 23 يونيو في وزارة الخارجية الألمانية في برلين، كما ستشارك للمرة الأولى حكومة الوحدة في هذا المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم التقدم المحرز في تهدئة الوضع في ليبيا منذ مؤتمر برلين ليبيا في 19 يناير من عام 2020، كما سيتم التركيز على مناقشة الخطوات التالية نحو تحقيق الاستقرار المستدام في البلاد.