حسين المسلاتي: يجب على مجلس النواب قطع الطريق على تنظيم الإخوان ودستورهم المعيب 

طالب المحلل السياسي حسين المسلاتي، مجلس النواب، بضرورة قطع الطريق على تنظيم الإخوان من خلال الاستناد إلى الإعلان الدستوري بتعديلاته.

وقال المسلاتي في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “يتوجب على مجلس النواب قطع الطريق على تنظيم الإخوان ودستورهم المعيب من خلال الاستناد إلى الإعلان الدستوري بتعديلاته التي تشمل مقررات لجنة فبراير والقرار رقم 5 لسنة 2014، كقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد”.

وتحاول جماعة الإخوان في ليبيا وضع عراقيل أمام الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، من خلال التمسك بالاستفتاء على الدستور قبل الاستحقاق السياسي القادم، وتعطيل ملف المناصب السيادية.