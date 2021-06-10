محذرًا الدبيبة من “كارثة” إبرام عقود اقتصادية دون تشريعات.. بن شرادة: يجب التركيز على الانتخابات وإخراج المرتزقة

دعا عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” سعد بن شرادة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي للتركيز خلال زياراتهم الخارجية فيما يخدم التمهيد للانتخابات، وإخراج المرتزقة، ورفع معاناة المواطن في التصدي لجائحة كورونا، وحل أزمة الكهرباء المتفاقمة.

وحذّر بن شرادة، في تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، من عواقب كارثية جراء إقدام الحكومة المؤقتة على إبرام أي عقود، أو مذكرات تفاهم في القطاع الاقتصادي، في ظل انعدام بيئة تشريعية تحمي حقوق الدولة الليبية.

وأشار إلى قضايا تعويضات رفعتها شركات أجنبية على ليبيا، بعد تعطل تنفيذ عقود مشاريع وقعها النظام السابق معها، وتسببت الأحداث التي شهدتها البلاد بعد عام 2011م في تعطل هذه المشاريع ذات الميزانيات الضخمة جدا، على حد تعبيره.

وذكر أن هذا السيناريو قد يتكرر الآن إذا تم التركيز على إسالة لعاب الشركات والدول الأجنبية لدخول السوق الليبية، دون أن يشهد الوضع الأمني تحسناً من خلال توحيد المؤسسة العسكرية.

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