“بوفليقة” يكشف لـ218 واقع العجز المائي في ليبيا

طالب وزير الموارد المائية في حكومة الوحدة الوطنية، طارق عبدالسلام بوفليقة، وزارة المالية؛ بتفعيل قانون الجباية لصالح النهر الصناعي؛ لأجل استكمال مراحله.

وكشف “بوفليقة” في تصريح لـ “218” أنه لا يوجد في ليبيا إلا ثماني محطات لتحلية مياه البحر، خمس منها خارج الخدمة، فيما تعمل البقية بنسبة 30%.

وفيما يتعلق بالعجز المائي؛ أشار الوزير إلى أن ليبيا واحدةٌ من أفقر دول العالم في المياه، مشيرًا إلى أن توطين محطات التحلية في البلاد يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة جدًا.

وأضاف أن مدن ليبية عدة تُعاني من شحّ المياه، وأبرزها الجبل الغربي، موضحًا أن آبار الجبل الغربي تصل إلى أعماق كبيرة تقدر 800 متر، وسعر سيارة نقل المياه بلغ 300 دينار، فيما تُعاني بعض أحياء طرابلس من عجز مائي، مثل تاجوراء.

وتوقّع الوزير حدوث نزوح سكاني نتيجة عجز المياه بمناطق الجبل الغربي، مضيفًا أنهم يُخطّطون، الآن، بوزارة الموارد؛ لتقوية جهاز الحفر، واستحداث محطات تحلية صغيرة للمناطق النائية، وتعزيز الثقة من جديد للتعاقد مع الشركات الأجنبية لتوطين محطات التحلية.

واختتم الوزير حديثه قائلاً إن مدة حكومة الوحدة وجيزةٌ، وما يمكن لوزارة الموارد المائية القيام به يقتصر على الدراسات والعروض والتجهيز لمن سيأتي من بعدهم.

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