أعيان سلوق وقمينس يطالبون “الدبيبة” بزيارتهم

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعا أعيان وأعضاء المجالس المحلية ببلديتي سلوق وقمينس والمناطق المجاورة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى زيارتهم للوقوف على مشاكل البنية التحتية ومشاكل مياه الشرب في البلديات .

وأعلنوا في بيان مرئي لهم، دعمهم للاتفاق السياسي وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى دعم الاتفاق الأمني واللجنة العسكرية المشتركة “5+5” لحل المسائل العالقة كفتح الطريق وإطلاق سراح المعتقلين .

وتوقعوا زيارة الدبيبة لمدينة بنغازي والمنطقة الشرقية، متطلعين إلى أن تحقق الزيارة ما يصبو إليه من لملمة شمل الوطن وتضميد الجراح، قائلين “عندما تستقبل بنغازي رئيس الحكومة تقول لكل الليبيين إنها قلب ليبيا النابض التي تفتح ذراعيها لجميع أبناء الوطن”.