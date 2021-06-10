العباني: الدبيبة يحاول استثمار صلاحيات منصبه ويتصرف كمرشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة

رأى عضو مجلس النواب محمد العباني أن تركيز رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على إبرام عقود شراكة اقتصادية دولية، بمثابة تخطي عراقيل السياسة عبر صفقات مع أطراف محلية ودول متداخلة؛ أملاً في إطالة فترة حكمه الانتقالية، التي لم يتبقَ منها سوى أشهر معدودة.

وقال العباني، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن الدبيبة يحاول استثمار صلاحيات منصبه لاستعراض جهوده، وقدراته أمام الليبيين، ليس كشخص قادر فقط على قيادة الدولة، بل والنهوض بها أيضًا.

وأضاف أنه طبقا للاتفاق السياسي، فإنه يمنع على الدبيبة وعلى كل قيادات السلطة الانتقالية الحالية الترشح للانتخابات المقبلة، لكنه يتصرف بالفعل كمرشح للأخيرة، وفقا لقوله، مشيرا إلى تخصيص أكثر من 20 مليار دينار لمشاريع تنموية ضمن الميزانية، التي قدمتها الحكومة للبرلمان مؤخرا.

وأوضح أنه حال إقرار الميزانية، فإن الدبيبة سيشرع في تحريك عجلة الاقتصاد بشراكة مع دول عديدة متداخلة في الساحة الليبية، ما سيضاعف من مكاسبه، قائلا: “إلى جانب تعزيز موقعه لدى هذه الدول؛ كونه يحافظ على استثماراتهم، فإن هذه المشاريع سوف توفر، سواء في قطاع الطاقة أو إعادة الإعمار، فرص عمل لليبيين، بل وربما تكون فرصة أيضا لاستيعاب العمالة الزائدة لدى دول الجوار”.

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