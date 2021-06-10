باشاغا: ناقشت مع مركز الأبحاث الألماني الحاجة لإجراء انتخابات ديمقراطية في ديسمبر

أكد وزير الداخلية السابق في حكومة السراج، المنتهية ولايتها، فتحي باشاغا، أنه التقى في برلين، بمسؤولي مركز الأبحاث الألماني، لمناقشة الحاجة إلى اجراء انتخابات ديمقراطية في شهر ديسمبر.

باشاغا، وفي تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “التقيت في برلين بمركز الأبحاث الألماني”.

وأضاف: “ناقشنا الحاجة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية في شهر ديسمبر. ستكون محادثات السلام خلال مؤتمر برلين 2 حاسمة لمواصلة هذه الجهود من أجل ضمان مستقبل أفضل”.

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