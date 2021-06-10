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مسؤول جزائري: فتح معبر الدبداب بين ليبيا والجزائر سيرفع التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أشاد رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني بقرار إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي بولاية إليزي الرابط للحدود مع ليبيا.

زياني أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائرية، ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار يمثل خطوة ستسمح برفع قيمة الصادرات نحو ليبيا بشكل محسوس، وستسهل دخول أكثر من ألفي منتوج إلى السوق الليبية التي سيصل حجم التبادل معها إلى 10 مليارات دولار.

وأضاف زياني: إن إنشاء المصرف الخارجي الجزائري نافذة له في معبر الدبداب خلال سبتمبر المقبل، سيكون خطوة مهمة لتسهيل التعاملات التجارية مع ليبيا، ولتقليص مدة المعاملات المصرفية وإدخال البضائع إلى الأراضي الليبية بكل أريحية.

وشدد زياني على وجوب افتتاح فرع للمصرف الخارجي الجزائري في العاصمة طرابلس، لتمكين رجال الأعمال الجزائريين من القيام بصفقاتهم التجارية بكل سهولة، بما في ذلك إنشاء فروع لشركاتهم الجزائرية في ليبيا، وهو ما يتطلب تكييف قوانين الاستثمار الحالية مع متطلبات ترقية الصادرات.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • لهذا السبب تزلف تبون للعصابات الارهابيه المسيطره علي الحدود الغربيه لهذا خلاف المألوف تبون وهاجم جيش رسمي وتقرب بالمديح الي عصابات الجريمه المنظمه التي متكون من خريجي سجون ومدمنين وذوي سوابق ولكن لا يهم تبون مع من يتعامل وفي يمدح ما يهمه 10مليارات التي ستعود علي بلاده من تحسين علاقته بالأرهابيين الليبيين الذين علي طرابلس والنبك المركزي مسيطرين

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