محلل سياسي: يجب أن تركّز حكومة الدبيبة على ملف الانتخابات

رأى المحلل السياسي عبد الله الكبير، أنه رغم تأييده انتقاد زيارات الدبيبة الخارجية، لوجوب تركيز حكومته على ملف الانتخابات، فإنه استبعد أن تكون في إطار تمديد بقائه في السلطة.

الغزال، وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، ذكّر بتصريحات الدبيية المتكررة بالالتزام بخريطة الطريق، وعدم جواز ترشح أي عضو في السلطة الانتقالية للانتخابات القادمة.

ورهن استفادة البلاد من الاتفاقيات التي يتم عقدها حالياً بتحسن الوضع الأمني في عموم البلاد، موضحاً أن “الأوضاع الأمنية تحسنت بالفعل في العاصمة؛ ولذا أعادت بعض الدول الكبرى سفاراتها هناك كمقدمة لاستئناف شركاتها العمل بالبلاد، متى كان المناخ ملائماً، وهذا قد لا يكون أمراً يصعب تحقيقه قريباً في ظل الانخراط الأميركي الراهن بالوضع في ليبيا”، بحسب قوله.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

