51 نائب يطالبون باعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية للانتخابات

طالب 51 عضوا بمجلس النواب، على رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، باعتماد مشروع الدستور المقترح من قبل الهيئة التأسيسية دستورًا مؤقتًا لدورة رئاسية وبرلمانية بحجة ضيق الوقت وتعذر الاستفتاء في وقت مبكر قبل انتخابات آخر العام.

واقترح الأعضاء، في بيان، أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية بعد سنتين من انطلاق أعماله وإقرارها وعرض المشروع المعدل على استفتاء شعبي في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة عليه.

وزعموا أن مقترحهم نظرا لضيق الوقت، وهشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة، وحداثة الأجواء التصالحية، واحتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من العام الجاري وقبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وادعوا أن مقترحهم جاء استشعارًا للمسؤولية وإدراكا لخطورة المرحلة وعظم التحديات التي تواجه البلد في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخه، معلنين دعمهم وتمسكهم بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بتونس في نوفمبر الماضي نصا وروحا.

وأكدوا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والمرحلة التمهيدية والعبور إلى الاستقرار الدائم من خلال الالتزام بالاستحقاق الدستوري المؤدي لـ”أساس دستوري متين” للانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في موعدها نهاية العام، بحسب البيان.

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