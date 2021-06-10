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إدارة “بريد ليبيا” تُناقش الملف القانوني والمالي للشركة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مجلس إدارة شركة “بريد ليبيا” اجتماعه الأول للعام الجاري، بحضور كامل الأعضاء، وبمشاركة رئيس وأعضاء هيئة المراقب.

ونُوقشت في الاجتماع، الذي عُقد الأربعاء بطرابلس؛ نتائج محضريْ التسليم والتسلّم لمجلس الإدارة الجديد.

كما تطرق جدول الأعمال الي الملف القانوني والإداري والمالي للشركة وآليات تنفيذ خطط خلال عام 2021.

‪وكان مجلس الإدارة قد اجتمع، الأحد الماضي، مع مديري الإدارات والمكاتب في الشركة ورواد المشاريع التابعين إداريًا لـ”بريد ليبيا”؛ بهدف حثّهم على تحسين مستوى الخدمات، والبدء في إعداد خططٍ للأعمال المقبلة وتقدير الميزانية الواجب توفيرها من مجلس الإدارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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