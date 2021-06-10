«العفو الدولية» تطالب بإطلاق رئيس «الهلال الأحمر» في أجدابيا

طالبت منظمة العفو الدولية «الجيش العربي الليبي بضمان إطلاق رئيس جمعية الهلال الأحمر فرع أجدابيا منصور المغربي وحمايته من التعذيب»، وذلك بصفته «المسيطر الفعلي على المنطقة».

وقالت المنظمة إن مصير المغربي ومكانه لازال مهجولين، منذ خطفه من قبل مسلحين مجهولين منذ 3 يونيو الجاري، حسب بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس.

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واختفى عاطي حينما كان موجودا قرب مقر عمله بإدارة الهلال الأحمر في أجدابيا، حيث على سيارته هناك، ولم يتوصل إلى الأسباب التي أدت إلى اختفائه، فيما تواصل والده مع أقاربهم والجهات الأمنية والعيادات والمستشفيات للتأكد من سلامة نجله، على ما نقل المصدر عن ابن خالة منصور عاطي.

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