المفوضية لعليا تبحث مع سفير النمسا التحضير للانتخابات

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس مع سفير جمهورية النمسا لدى ليبيا كريستوف مايونبورغ، تحضيرات المفوضية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وبينت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان المفوضية استعرض تحضيرات المفوضية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، وسبل دعم حكومة النمسا للمفوضية في هذه المرحلة على المستوى الفني والاستشاري، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي لهذا الاستحقاق لما يمثله من انعكاس على خارطة السلام والاستقرار للمنطقة.