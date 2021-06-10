عميد بلدية طبرق يبحث مع وزير الموارد المائية عدد من المشاريع

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية طارق بوفليقة بمكتب عميد البلدية عدد من المشاريع في المياه والصرف الصحي .

وقد استعرض عميد البلدية اليوم الخميس مع المسؤول مشاريع الصرف الصحي في حي المطار القديم وحي عبد المنعم رياض .

وناقش المجتمعون مشاريع المياه ومد شبكات جديدة في أحياء الاندلس والحدائق والزهور واشبيلية والنصر وقورينا وسقيفة طبرق .

ومن جهته، أكد وزير الموارد المائية أن الوزارة سوف تحل الكثير من المختنقات في المياه والصرف الصحي .

وتعهد الوزير طارق بوفليقة كذلك بتوفير المياه في بلدية طبرق التي تعاني من نقص شديد في مياه الشرب بسبب تهالك محطة تحلية المياه المصدر الوحيد للمياه في المدينة.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات بالبلدية .