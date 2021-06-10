المنقوش لنظيرها البريطاني: ندعو لإعادة فتح القنصلية البريطانية في بنغازي

قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش إن انخراط ليبيا وانسجام مواقفها الرسمية مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بها والتصميم الدولي بالخصوص “يقابله إرادة ليبية راسخة للوصول إلى الاستقرار»، مؤكدة أن «ليبيا لن تكون قاعدة خلفية لا رسميا ولا فعليا لزعزعة الاستقرار في المنطقة ولن تكون أجواؤها وأراضيها قاعدة لأي قوة كانت لأي دولة باستثناء الدولة الليبية”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، التي وصلها على رأس وفد رفيع المستوى للقاء المسؤولين الليبيين.

وأعربت المنقوش عن تقديرها لاستعداد بريطانيا للعمل على الضغط على الدول المتدخلة في ليبيا دعما لمساندة ليبيا على اتخاذ قراراتها السياسية والسيادية بنفسها، مؤكدة ضرورة التنسيق وتعزيز المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية من خلال إنشاء “مجموعة استقرار ليبيا” برئاسة ليبية، متطلعة لدعم المملكة المتحدة هذه الرؤية.

كما أعربت عن تطلعها إلى بدء شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة في جميع المجالات، مشددة على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات خصوصا المالية والإدارية وتطوير هذه القاعدة لما يخدم شعبي البلدين، داعية الوزير البريطاني إلى العمل على إعادة فتح السفارة في العاصمة طرابلس وافتتاح قنصلية قريبا في مدينة بنغازي.

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