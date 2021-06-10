الدبيبة يبحث الأوضاع التي تمر بها مدينة مرزق

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، خلال لقائه لجنة التواصل ببلديات حوض مرزق، وأعضاء المجلس الاجتماعي، بحث الأوضاع التي تمر بها مدن حوض مرزق عامة، ومدينة مرزق بشكل خاص.

ودعت اللجنة خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الحكومة لأن تكون راعيا للمصالحة بين أهالي المنطقة، وأن تسهم في جبر الضرر تمهيدا لعودة أهاليها النازحين والمهجرين.

كما عرضت اللجنة الاحتياجات الخدمية للأهالي من إعادة تأهيل للمدينة، وإصلاح لخطوط الكهرباء المتضررة، وإيجاد حلول مناسبة لتوفير المياه للمواطنين.

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