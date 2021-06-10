أبو جناح يبحث مع عمداء بلديات الجنوب المشروعات المتوقفة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح، مع عمداء عدد من بلديات المنطقة الجنوبية، ومدير المشروعات بالمنطقة الجنوبية، ملف المشروعات المتوقفة، وكيفية استكمالها، وإيجاد آليات استئناف العمل بها، إضافة إلى تضمينها في الميزانية العامة، بما يسهم في مشاريع البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
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قناة ليبيا
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