بريطانيا: المجتمع الدولي لديه رغبة حقيقية في استقرار ليبيا

استقبل وزير الداخلية العميد خالد مازن وزير الدفاع البريطاني “بن السي”، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا جيمس كلافرلي بعد وصولهما إلى طرابلس، اليوم الخميس.

وتركزت المحادثات الليبية – البريطانية حول مكافحة الإرهاب وتأمين الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

أكد وزير الداخلية أهمية التعاون بين البلدين للحصول على الدعم الفني في مكافحة الإرهاب والمخدرات وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية، موضحا أن هذا الدعم ستعنى به الادارة العامة للدوريات الصحراوية لضبط الأمن بالصحراء والحدود.

من جانبه أوضح وزير الدولة البريطاني أن المجتمع الدولي لديه رغبة حقيقية في استقرار ليبيا وصولا إلى الانتخابات، فيما أبدى “بن السي” استعداد بريطانيا للتنسيق بشأن برامج التدريب الخاصة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية.

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