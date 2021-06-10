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صنع الله: مؤسسة النفط ستستمر في دعم شركة نفوسة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المؤسسة ستستمر في دعمها لشركة نفوسة للعمليات النفطية لتحقيق مستهدفاتها لهذا العام.

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله اليوم الخميس رئيس لجنة الإدارة بشركة نفوسة للعمليات النفطية محمد جمال الدين عبد الله بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة.

وجرى خلال اللقاء استعراض النشاط العام للشركة، والتحديات التي تواجهها، والحلول المناسبة لتجاوزها، كما تم التطرق إلى بعض الإجراءات الإدارية واللوائح المنظمة لعملها، وكيفية تحسين أداء عملها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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