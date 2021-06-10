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وزيرا الرياضة والموارد المائية يقفان على الأزمات والتحديات بطبرق

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الخميس، بمكتبه وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية طارق بوفليقة، ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي ووكيل وزارة الصناعة الدكتور منصف الشلوي.

وناقش عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية مع وزير الموارد المائية مشاكل المياه والصرف الصحي بالمدينة.

وقد ناقش عميد بلدية طبرق، أزمات شبكات الصرف الصحي في حي المطار القديم وحي عبدالمنعم رياض وشبكات المياه في أحياء الأندلس والحدائق والزهور وإشبيلية والنصر وقورينا وسقيفة طبرق والخط الراجع لمحطة المعالجة.

وأكد وزير الموارد المائية، أن الوزارة ستسعى لحل مشاكل المياه والصرف الصحي بالمدينة في أسرع وقت .

وأكد وزير الموارد المائية، أن مشاكل مدينة طبرق في المياه والصرف الصحي سوف نسعى بحلها في القريب العاجل.

كما ناقش وزير الرياضة، مع عميد بلدية المشروعات الرياضية المستقبلية بمدينة طبرق والأندية التابعة لها .

واطلع وزير الرياضة، عميد بلدية طبرق برنامج زيارته لأندية البلدية والبلديات المجاورة لها.

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الأزمات التحديات الموارد المائية طبرق وزير الرياضة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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