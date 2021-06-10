زيارة إلى مدارس بلدية أبو سليم للتوعية بخطورة المخدرات

أجرت اللجنة المكلفة من مراقبة التربية والتعليم أبوسليم، أمس، زيارة إلى مدرسة الهضبة الثانوية بنين، ومدرسة عمر المختار بنات، وذلك رفقة فريق مكتب حماية الطفل والأسرة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ضمن برنامج تثقيفي توعوي لطلبة بلدية أبوسليم بآفة المخدرات وخطورتها وكيفية الابتعاد عنها.
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قناة ليبيا
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