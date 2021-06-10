“وفاء الكيلاني” تتفقد مؤسسات تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في بنغازي

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني بزيارة تفقدية إلى مكتب الخدمات الضمانية التابع لفرع صندوق الضمان ببنغازى .

واطلعت الوزيرة خلال هذه الزيارة رفقة رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق ” إدريس حفيظة ” وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين ، على سير العمل والخدمات المقدمة والهيكل التنظيمى المعمول به داخل الصندوق.

وتابعت وزير الشؤون الاجتماعية خلال الزيارة أمس الأربعاء آليات عمل وحدة التقاعد ووحدة المراجعة ووحدة التوثيق والمعلومات، بالإضافة لاستماعها لآراء موظفي الصندوق ومقترحاتهم .

كما تفقدت الوزيرة ، المركز الليبى للبحوث والدراسات الاكتوارية، أحد المراكز الاستثمارية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بحضور مدير المركز ” عبد الغفار المنفي” مع نخبة من خبراء المركز .

واطلعت لوزيرة الشؤون الاجتماعية على عرض ضوئي تناول نبذة عن الدراسات الاكتوارية ودوره ورسالته وأسباب ومبررات إعداد الدراسات الاكتوارية، والهيكل التنظيمى المنظم للمركز ومبادئ العمل الاكتواري باعتباره تخصصا جديدا يختص بالدراسات التى تعنى بالمحافظة على أموال صندوق الضمان الاجتماعي، وضمان استمرارية دفع المعاشات للمنتفعين والمستحقين على المدى المتوسط والبعيد للمحافظة على ديمومة نظام الضمان الاجتماعى.

وأكدت وزير الشؤون الاجتماعية خلال هذه الزيارة دعمها لمركز الدراسات الاكتوارية ومتابعة أعماله ودراساته والتعريف به، والتعاون مع المركز والتنسيق مع الجهات الحكومية لدعم القرارات الاستيراتيجية للدراسات العلمية ومنها الاكتوارية على وجه الخصوص.