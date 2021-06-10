وزير النفط: ندعم برامج إصحاح البيئة وإنفاذ قوانين حمايتها

أكد وزير النفط والغاز محمد عون دعمه لكل برامج إصحاح البيئة وأنفاذ قوانين حمايتها، والذي يعتبر واجبا وطنيا واخلاقيا ودينيا،.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط في مكتبه بالعاصمة طرابلس وزير البيئة إبراهيم العربي منير بحسب المكتب الإعلامي لوزير النفط.

وأعرب عون عن استعداده لدعم وزارة البيئة بالمعلومات والخبرات المطلوبة لإنجاز مختلف أعمالها.

وأكد وزير البيئة أنه يعتزم القيام بالعديد من البرامج والمبادرات التي تخدم البيئة وتواكب التطور فيها، معربا عن أنه في مساعدة وزارة النفط والغاز.

وتباحث الوزيران باستفاضة عدة مواضيع، منها برامج إصحاح البيئة وحمايتها من التلوث، خاصة ما يتعلق بمختلف العمليات النفطية بمختلف المواقع.

واتفق الوزيران على استمرار التعاون الوثيق بينهما في مختلف النشاطات التي تهم البيئة في ليبيا، والعمل علي بناء أساس قوي لإنفاذ قوانين البيئة وعدم السماح للعبث بها، لما لها من تأثيرات مباشرة على البلاد، وعلى أجيال اليوم وقادم الأجيال.