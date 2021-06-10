وزارة الداخلية تبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية

بحثت وزارة الداخلية الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرفية والعراقيل التي تواجه العمل الأمني وسبل حلها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية خالد مازن اليوم الخميس بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس بوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية بالمنطقة الشرقية والجهود التي تبذلها مديريات الأمن والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني وإيجاد الحلول لها، وكذلك مناقشة عدة مواضيع أمنية أخرى تهم الشأن الداخلي لوزارة الداخلية وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل لبعض أعضاء هيئة الشرطة والمكونات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية .

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أن وزارة الداخلية بعيدة عن التجاذبات السياسية وأن رجال الشرطة والأمن في كافة ربوع ليبيا أوكلت لهم مهام حفظ الأمن والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين ومحاربة كافة أشكال الجريمة، وهذا لا يتأتي إلا من خلال تضافر كافة الجهود الأمنية وتوحيد الصف من أجل فرض الأمن في ربوع ليبيا.

واستمع الوزير لشروحات وافية من قبل وكيل الوزارة حول سير العمل الأمني بالمنطقة والجهود التي بذلت ولازالت تبذل من أجل الارتقاء بمستوي العمل الأمني بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن .