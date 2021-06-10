النجار يحث مراكز التطعيم على متابعة الآثار الجانبية للقاحات

وجه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار كتاباً رسمياً إلى المديرين التنفيذيين لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات طالبهم من خلاله بمتابعة رصد الآثار الجانبية والأحداث العكسية للطعوم.

وأكد النجار من خلال الكتاب على ضرورة وجود النموذج الخاص بالتبليغ عن الآثار الجانبية والأحداث العكسية في كل مراكز التطعيم وضرورة وجود طبيب مشرف في البلدية لمتابعة هذه الآثار وأن يكون على تواصل مستمر مع فريق اليقظة الدوائية باللجنة التسييرية للحملة.

كما شدد مدير المركز على ضرورة التأكد من وجود أدوية الطوارئ بمراكز التطعيم وأهمها “الأدرينالين والهيدرو كورتيزون”، علاوة على تجميع النماذج الورقية من البلاغات وتسليمها إلى اللجنة التسييرية بالمركز وتنبيه المواطنين بالاتصال على الرقم الخاص بغرفة الطوارئ بالمركز الوطني رقم 195 في حال حدوث أي آثار جانبية وأحداث عكسية.

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