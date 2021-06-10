الدبيبة يقرر تشكيل فريق العمل لاقتصادي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل فريق العمل لاقتصادي بعضوية 8 شخصيات، بينهم وكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والتخطيط والحكم المحلي ومدراء عامين لصناديق وشركات استثمارية.

وتُعنى اللجنة بمتابعة ورصد القرارات الاقتصادية وتقديم المقترحات لحل الأزمات، إضافة لبحث فرص تشغيل الشباب، ووضع خطط لبرامج التنمية بالتنسيق مع المصارف، وإعداد دراسات وابحاث المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وتعيش ليبيا على وقع ازمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة إثر انقسام المؤسسات الاقتصادية قبل أن يعاد توحيد بعضها، بينها وزارة الاقتصاد والتجارة التي يقودها محمد الحويج، فيما تم استحداث منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الذي يتولاه سلامة الغويل.

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