تكتل فزان النيابي: مصلحة ليبيا فوق كل المصالح الجهوية والمناطقية ولا مجال للمتاجرة بها

أصدر تكتل فزان النيابي، اليوم الخميس، بياناً بشأن المناصب السيادية.

التكتل، وفي بيان له اطلعت عليه قناتنا، قال: “يتابع تكتل فزان النيابي ما يتداول من تصريحات متضاربة بشأن المناصب السيادية التي يري التكتل ان هذه التصريحات لا تخدم المصلحة العامة والغرض منها خلط الاوراق لبقاء شاغلي هذه المناصب لاجل غير مسمي مما يؤثر سلبا علي الدولة الليبية ويزيد من حالة الانقسام المؤسساتي واهدار للمال العام وتفشي الفساد في ظل غياب الاجهزة الرقابية والقضائية”.

وأضاف: “ولقد تابعنا الجولات المتعددة من الحوار بخصوص المناصب السيادية التي كنا نتمني ان تتم التسوية فيها داخل ارض الوطن، ولكن تم تدويل هذه الازمة وأصبحت تدار بأيادي خارجية”.

وتابع: “ومن خلال متابعتنا للجنة فرز المتقدمين لتولي المناصب السيادية وصلتنا العديد من اقصاء متقدمين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في الشكاوي بخصوص القوانين الليبية النافذة لاسباب غير موضوعية”.

وأضاف: “نطالب بانتخاب لجنة للبث في المناصب السيادية من مجلس النواب يتم فيها مراعاة البعد الجغرافي وهي من تتولي البث في هذه المناصب مع لجنة مناظرة لها من مجلس الدولة تقومان بوضع اسس المشاركة والتوزيع للمناصب وآلية فرز ملفات المتقدمين علي ان تعرض نتائجها علي مجلس النواب لاقرارها.

واختتم : “مصلحة ليبيا فوق كل المصالح الجهوية والمناطقية ولا مجال للمتاجرة بها في الخلافات السياسية وكسب المواقف علي حساب معاناة الوطن والمواطن”.

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